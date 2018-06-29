Утонувший под Рязанью мужчина отдыхал с компанией

Личность мужчины, утонувшего на Оке у Коростова, установили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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Личность мужчины, утонувшего на Оке у Коростова, установили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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