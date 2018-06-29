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12:26, 29 июня 2018 273
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Утонувший под Рязанью мужчина отдыхал с компанией

Утонувший под Рязанью мужчина отдыхал с компанией

Личность мужчины, утонувшего на Оке у Коростова, установили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в четверг, 28 июня. 35-летний житель Семчина отдыхал на реке в компании друзей. Мужчина начал тонуть, помочь ему не смогли.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.


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