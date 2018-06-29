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15:39, 29 июня 2018 548
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Следователи начали проверку после гибели пятилетней девочки и ее бабушки на водоеме в Рязанской области

Следователи начали проверку после гибели пятилетней девочки и ее бабушки на водоеме в Рязанской области

Тела 54-летней москвички и ее пятилетней внучки обнаружили в пруду в деревне Горохово днем в пятницу, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, женщина вместе со своей внучкой приехали в деревню на отдых. В четверг, 28 июня, она и девочка пошли гулять и пропали.

Родственники, приехвашие в деревню на следующий день, увидели, что девочки с бабушкой нет. Затем на берегу пруда нашли их одежду.

Спасатели, прибывшие по вызову, подняли из воды тела женщины и ребенка.

По факту произошедшего начали проверку. Следователи осматривают место происшествия, ищут очевидцев.

По результатам проверки примут процессуальное решение и дадут правовую оценку произошедшему.

Напомним, в четверг в Пронском районе также утонул мужчина.


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