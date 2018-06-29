Следователи начали проверку после гибели пятилетней девочки и ее бабушки на водоеме в Рязанской области

Тела 54-летней москвички и ее пятилетней внучки обнаружили в пруду в деревне Горохово днем в пятницу, 29 июня. Об этом сообщила
По предварительным данным, женщина вместе со своей внучкой приехали в деревню на отдых. В четверг, 28 июня, она и девочка пошли гулять и пропали.
Родственники, приехвашие в деревню на следующий день, увидели, что девочки с бабушкой нет. Затем на берегу пруда нашли их одежду.
Спасатели, прибывшие по вызову, подняли из воды тела женщины и ребенка.
По факту произошедшего начали проверку. Следователи осматривают место происшествия, ищут очевидцев.
По результатам проверки примут процессуальное решение и дадут правовую оценку произошедшему.
Напомним, в четверг в Пронском районе также