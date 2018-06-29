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16:57, 29 июня 2018 2 078
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Появились фотографии с места гибели бабушки и ее пятилетней внучки в Пронском районе

Появились фотографии с места гибели бабушки и ее пятилетней внучки в Пронском районе

Появились фотографии с места гибели бабушки и пятилетней внучки в Пронском районе. Снимки опубликованы на сайте «АиФ-Рязань».

Напомним, женщина вместе со своей внучкой приехали в деревню на отдых. В четверг, 28 июня, они пошли гулять и пропали.

Родственники, приехавшие в деревню на следующий день, увидели, что девочки с бабушкой нет. Затем на берегу пруда нашли их одежду. Спасатели, прибывшие по вызову, подняли из воды тела женщины и ребенка.

Следователи начали проверку после гибели пятилетней девочки и ее бабушки на водоеме в Рязанской области.

Фото газеты «АиФ-Рязань»


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