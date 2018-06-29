Появились фотографии с места гибели бабушки и ее пятилетней внучки в Пронском районе

Появились фотографии с места гибели бабушки и пятилетней внучки в Пронском районе. Снимки опубликованы на сайте «
Напомним, женщина вместе со своей внучкой приехали в деревню на отдых. В четверг, 28 июня, они пошли гулять и пропали.
Родственники, приехавшие в деревню на следующий день, увидели, что девочки с бабушкой нет. Затем на берегу пруда нашли их одежду. Спасатели, прибывшие по вызову,
Следователи начали проверку после гибели пятилетней девочки и ее бабушки на водоеме в Рязанской области.
Фото газеты «