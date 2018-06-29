Сербские врачи стажируются в рязанской ОКБ. Об этом сообщил
Бранислав Морисан и Радож Косанович проходят курс обучения лапароскопической хирургии. Их обучение включает занятия на базе больницы и проведение операций на лабораторном животном в учебной операционной РязГМУ ВетЛаб.
Технике выполнения оперативных вмешательств гостей из Сербии обучил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов и завотделением общей хирургии Олег Зайцев.
До конца текущей недели сербы обучатся у рязанских врачей выполнению лапароскопических вмешательств.