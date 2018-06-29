С понедельника рязанцев ждет массовое отключение горячей воды. Адреса

С понедельника, 2 июля, в Рязани вновь отключат горячую воду более чем на 20 улицах. Об этом сообщил
Со 2 по 6 июля горячей воды не будет по адресам:
- улица Ленина, дом №12а (детский сад №59);
- улица Чапаева, дом №22;
Со 2 по 13 июля горячую воду отключат в домах №№44, 46, 47, 48 на улице Октябрьский городок.
С 3 по 16 июля горячую воду отключат по адресам:
- улица 2-й Бульварный проезд, дома №№2, 4, 6, 8;
- улица Большая, дом №№100, 104 корпус 2, 90, 90 корпус 1, 92, 94 корпус 1, 98;
- улица Зеленая, дома №№21, 23;
- улица Зубковой, дома №№12, 14, 16/36, 17, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 17 г (детский сад №25), 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22а (школа №51), 23, 23а (детский сад №149), 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26, 26б (детский сад №157), 26 В (детский сад №7), 26 корпус 1, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 28, 28 корпус 1, 29 корпус 1, 29 (школа №71), 30, 30б, 30 В, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31а, 33;
- Касимовское шоссе, дома №№10, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 38, 38б (школа №59), 38 корпус 1, 40, 40а (детский сад №150), 40 корпус 1, 40 корпус 2, 42, 42 корпус 1, 44, 44 корпус 1, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 48а (детский сад №138), 50, 50а (детский сад №147), 50б, 52, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56, 56 корпус 1;
- улица Новоселов, дома 15, 15 корпус 1, 16, 16а, 17, 17 корпус 2, 17а (детский сад №131), 18, 19, 19 корпус 1, 20, 21, 21, 22, 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 26/17, 27, 27 корпус 1, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 29, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30б (школа №68), 31, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 32а, 33, 33а, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33 корпус 6, 33 г, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 4, 34а, 35, 35а, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38а (детский сад №142), 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3, 42, 44, 46, 48, 50, 50 корпус 1, 50 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 58 корпус 2, 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6, 60;
- улица Советской Армии, 1/34, 11, 13, 15, 15а (школа №62), 17, 17 корпус 1, 17а (детский сад №140), 19/9, 21, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5 (детский сад №117), 5, 5 корпус 1, 5а (детский сад №125), 7, 7 корпус 1, 9;
- улица Тимакова, 10, 11, 12, 12 корпус 1, 13, 14, 15/23, 16, 18, 18 корпус 1, 2, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26, 28, 28 корпус 1, 3, 30, 30 корпус 1, 34, 4, 5, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7 (школа №67), 8, 8 корпус 1, 9 (школа №63);
- улица Шереметьевский пр-д, 12, 14, 16, 4, 8, 18;
С 3 по 15 июля воды не будет по адресам:
- улица Дружная, 16/1;
- улица Качевская, 15/1, 15/2, 18а, 34 корпус 1, 36, 34 корпус 3, 34 корпус 5, 36 корпус 1.
С 3 июля по 10 августа воду отключат по адресам:
- улица Зубковой, 1, 10 В, 2, 2 корпус 2, 2а (детский сад №121), 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4а (детский сад №118), 6а;
- улица Новоселов, 1/7, 10, 12, 14/16, 3, 4, 4 корпус 1, 5 корпус 1, 6а (школа №31), 7, 7 корпус 1, д 7 корпус 2;
- улица Советской Армии, 10, 10а (детский сад №112), 12, 14/9, 18, 2, 2 корпус 1, 20, 20а (детский сад №130), 22, 24, 24 корпус 1 (школа №9), 26, 26 корпус 1, 28/7, 4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 8, 8а (детский сад №4);
- улица Тимуровцев, 1, 10, 11, 11 корпус 1, 12 корпус 1, 2, 3, 4 (школа №50), 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3;
Со 2 июля по 31 августа по следующим адресам:
- улица 1-й Мопровский пер., 3;
- улица 3-й Мопровский пер., 2, 4 корпус 1;
- улица Весенняя, 1/28, 11, 3/15, 4, 5, 7, 7 корпус 1, 9, 9 корпус 1;
- улица Высоковольтная, 11, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 4, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34/13, 41 корпус 2, 43, 45, 5/1, 7 корпус 1, 7;
- улица Дзержинского, 24 корпус 1, 24/26, 26/24;
- улица Никулина, 34, 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2;
- улица Первомайский проспект, 49е (детский сад №48), 49а;
- улица Пушкина, 54;
- улица С. Середы, 27, 36;
- улица Троллейбусный пер., 21, 6;
- улица Чкалова, 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 13, 3, 30/6, 46 корпус 1, 5 корпус 1, 7 корпус 1, 9а (школа №17);
- улица Шевченко, 18 (детский сад №139), 27, 28, 31, 33, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34, 35, 52а, 55 (детский сад №159).
С графиком плановых отключений можно познакомиться