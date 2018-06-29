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12:49, 29 июня 2018 302
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ГИБДД пригрозила штрафами водителям, объезжающим по обочине пробку на Солотчинском мосту

ГИБДД пригрозила штрафами водителям, объезжающим по обочине пробку на Солотчинском мосту

Автоинспекторы напомнили о штрафах в размере до 1,5 тысячи рублей за выезд на обочину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как рассказали в Госавтоинспекции, из-за ремонта моста через Оку возникло «множество заторовых ситуаций». Рязанцы постоянно жалуются на то, что многие водители объезжают пробки по обочине.

Сотрудники ГИБДД «на постоянной основе» пообещали контролировать ситуацию на Солотчинском шоссе, в том числе скрытно. За водителями проследят из автомобиля без нанесенных цветографических схем.

Особое внимание уделят выходным и праздничным дням.

Автоинспекторы напомнили, что за движение по обочине грозит административная ответственность по части 12.15 КоАП РФ.


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