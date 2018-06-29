Рязань посетит катамаран на солнечных батареях. Об этом сообщил сайт инженерных соревнований «
Катамаран на российских солнечных элементах построили в Санкт-Петербурге. 19 мая он стартовал в экспедицию «Эковолна» из Петербурга.
Он пройдет по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Астрахань и преодолеет более пяти тысяч километров от Балтийского до Каспийского моря по Неве, Оке, Волге, Каме.
Экспедиция в сотрудничестве с российскими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту. Итогом будет создание интерактивной экологической карты.
В 14 городах маршрута пройдет научно-технический фестиваль «Эковолна», в рамках которого состоятся научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области экотехнологий.
В Рязани фестиваль пройдет в воскресенье, 1 июля.