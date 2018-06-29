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10:30, 29 июня 2018 485
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Рязань посетит катамаран на солнечных батареях

Рязань посетит катамаран на солнечных батареях

Рязань посетит катамаран на солнечных батареях. Об этом сообщил сайт инженерных соревнований «Солнечная регата».

Катамаран на российских солнечных элементах построили в Санкт-Петербурге. 19 мая он стартовал в экспедицию «Эковолна» из Петербурга.

Он пройдет по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Астрахань и преодолеет более пяти тысяч километров от Балтийского до Каспийского моря по Неве, Оке, Волге, Каме.

Экспедиция в сотрудничестве с российскими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту. Итогом будет создание интерактивной экологической карты.

В 14 городах маршрута пройдет научно-технический фестиваль «Эковолна», в рамках которого состоятся научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области экотехнологий.

В Рязани фестиваль пройдет в воскресенье, 1 июля.


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