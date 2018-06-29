«Прогулка в Природу». В Рязани открылась выставка московского художника-керамиста Ольги Раввинской

В пятницу, 29 июня, в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка художника-керамиста Ольги Раввинской «Прогулка в природу».
На выставке представлено около 40 работ, выполненных из глины, глазури, стекла, металла, минералов (окислов).
Посвящены они явлениям природы: «Тучи наполнились дождем», «Сон в летнюю ночь», «Другой берег» и другие. По словам Ольги Раввинской, все свои эмоции она пытается переложить их на язык керамики.
«Путешествия по разным уголкам Земли и прогулки на природе дают мне возможность наблюдать одни и те же явления, которые в каждом определенном случае имеют свой цвет, запах, температуру. Воспринимаются они всегда по-разному, и эмоции, которые ты испытываешь, тоже всегда разные» — сказала она. «В такие летние дни мы совершаем прогулку на природу. Каждый предмет на выставке создает множество ассоциаций, каждый подключает здесь свой опыт», — сказала присутствующая на открытии искусствовед Ирина Денисова.
Ольга Равинская — участница региональных, всероссийских и международных выставок. Ее работы находятся в коллекциях музеев России, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Китая и Индии.
Художница работает с шамотной глиной, отдает предпочтение ручной лепке и пластам. Выставка продолжит работу до 23 июля, с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца, по адресу: Первомайский проспект, 14.