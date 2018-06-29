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13:47, 29 июня 2018 367
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Под Волгоградом в честь погибшего во время войны уроженца Шацка назвали поле

Под Волгоградом в честь погибшего во время войны уроженца Шацка назвали поле

Фото: Издательство «Пресса»

Под Волгоградом в честь погибшего во время войны уроженца Шацка назвали поле. Об этом пишет издательство «Пресса».

Григорий Лопарев и три его брата родились в селе Борки Рязанской области. В 1941-м году их призвали на фронт, и с тех пор четырех мужчинах в семье ничего не слышали.

Поисковый отряд «Волга» в 2005 году недалеко от села Россошки Волгоградской области нашли заброшенный блиндаж. По их словам, все бойцы погибли, а один, оставшийся в живых, «отбивался до последнего».

Вокруг поисковики нашли много гильз от патронов, а также медальон с документами и курительную трубку.

Останки солдата с почестями захоронили в Россошках, в мемориале воинов — защитников Сталинграда. Поле, где нашли Григория Лопарева, назвали в его честь.

По словам члена отряда, его родственников искали около тринадцати лет. «Очень хотел передать им трубку бойца и информацию о том, где он захоронен. И только недавно это стало возможным», — отметил он.


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