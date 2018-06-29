Под Волгоградом в честь погибшего во время войны уроженца Шацка назвали поле. Об этом пишет издательство «
Григорий Лопарев и три его брата родились в селе Борки Рязанской области. В 1941-м году их призвали на фронт, и с тех пор четырех мужчинах в семье ничего не слышали.
Поисковый отряд «Волга» в 2005 году недалеко от села Россошки Волгоградской области нашли заброшенный блиндаж. По их словам, все бойцы погибли, а один, оставшийся в живых, «отбивался до последнего».
Вокруг поисковики нашли много гильз от патронов, а также медальон с документами и курительную трубку.
Останки солдата с почестями захоронили в Россошках, в мемориале воинов — защитников Сталинграда. Поле, где нашли Григория Лопарева, назвали в его честь.
По словам члена отряда, его родственников искали около тринадцати лет. «Очень хотел передать им трубку бойца и информацию о том, где он захоронен. И только недавно это стало возможным», — отметил он.