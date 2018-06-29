Педиатры, стоматологи, фармацевты. Любимов вручил дипломы выпускникам медуниверситета

Губернатор Николай Любимов поздравил выпускников четырех факультетов РязГМУ. Дипломы и награды будущим стоматологам, фармацевтам, педиатрам, а также медсестрам вручили, в пятницу, 29 июня.
Глава региона пожелал молодым врачам ценить то время, которое они провели за учебой и использовать свои профессиональные навыки на благо обществу. После этого он вручил пятнадцати выпускникам красные дипломы.
Отдельно губернатор отметил первый выпуск врачей-педиатров: «Вскоре каждый из вас пойдет работать в городские и сельские больницы, кто-то продолжит учебу. Каждый из вас с пониманием и ответственностью выбрал этот путь и я желаю вам пройти его с достоинством и стать настоящими профессионалами. Больших вам успехов и самого главного — здоровья».
Помимо него будущих врачей поздравили первый замминистра здравоохранения региона Владимир Грачев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда президента в ЦФО Сергей Яковлев и ректор медуниверситета Роман Калинин. Они вручили дипломы остальным 237 выпускникам.