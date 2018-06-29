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16:26, 29 июня 2018 2 464
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Педиатры, стоматологи, фармацевты. Любимов вручил дипломы выпускникам медуниверситета

Педиатры, стоматологи, фармацевты. Любимов вручил дипломы выпускникам медуниверситета

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов поздравил выпускников четырех факультетов РязГМУ. Дипломы и награды будущим стоматологам, фармацевтам, педиатрам, а также медсестрам вручили, в пятницу, 29 июня.

Глава региона пожелал молодым врачам ценить то время, которое они провели за учебой и использовать свои профессиональные навыки на благо обществу. После этого он вручил пятнадцати выпускникам красные дипломы.

Отдельно губернатор отметил первый выпуск врачей-педиатров: «Вскоре каждый из вас пойдет работать в городские и сельские больницы, кто-то продолжит учебу. Каждый из вас с пониманием и ответственностью выбрал этот путь и я желаю вам пройти его с достоинством и стать настоящими профессионалами. Больших вам успехов и самого главного — здоровья».

Помимо него будущих врачей поздравили первый замминистра здравоохранения региона Владимир Грачев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда президента в ЦФО Сергей Яковлев и ректор медуниверситета Роман Калинин. Они вручили дипломы остальным 237 выпускникам.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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