Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:57, 29 июня 2018 1 222
 0    0

Осужденный по «делу Ив Роше» Олег Навальный вышел на свободу

Осужденный по «делу Ив Роше» Олег Навальный вышел на свободу

Олег Навальный вышел на свободу. Брат известного оппозиционера покинул колонию в Орловской области, где отбывал срок по «делу Ив Роше», передает «Интерфакс».

Напомним, в декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (часть 3 статьи 159.4 УК РФ, часть 2 статьи 159.4 УК РФ, которая утратила силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (часть 2 статьи 174.1 УК РФ).

По версии следствия, братья похитили 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК) через предприятие «Главное подписное агентство» («Главподписка»).

В итоге суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с 5 годами испытательного срока. Его брат Олег получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:57, 29 июня 2018
Осужденный по «делу Ив Роше» Олег Навальный вышел на свободу
16:01, 28 июня 2018
Путин сообщил о выводе тысячи российских военных из Сирии
11:34, 27 июня 2018
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с жителями Октябрьского района
16:26, 26 июня 2018
Путин назначил новых полномочных представителей президента в некоторых федеральных округах
15:09, 22 июня 2018
Александра Бокова переизбрали главой администрации Скопинского района
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
17 минут назад
Квартиры в новостройках: когда они подорожают и на сколько?

Квартиры в новостройках: когда они подорожают и на сколько?

На Российском рынке недвижимости ожидаются изменения в законодательной базе. Как это повлияет на деятельность застройщиков? Как отразится на покупателе? И сколько теперь будет стоит квадратный метр? И как повлияет на ранее начатое строительство?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 597
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
14:12, 19 июня 2018 34 383
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 33 837
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 937
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 3
15:28, 26 июня 2018 17 614
Рязанское «Зарядье». На месте сада юннатов открылся парк реабилитации детей-инвалидов 3
Все новости
Форум