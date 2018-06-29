Осужденный по «делу Ив Роше» Олег Навальный вышел на свободу

Олег Навальный вышел на свободу. Брат известного оппозиционера покинул колонию в Орловской области, где отбывал срок по «делу Ив Роше», передает «
Напомним, в декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (часть 3 статьи 159.4 УК РФ, часть 2 статьи 159.4 УК РФ, которая утратила силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (часть 2 статьи 174.1 УК РФ).
По версии следствия, братья похитили 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК) через предприятие «Главное подписное агентство» («Главподписка»).
В итоге суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с 5 годами испытательного срока. Его брат Олег получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.