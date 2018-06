Песню «Crazy in Love» Бейонс признали лучшей композицией 21-го века. Рейтинг опубликовал Rolling Stone .

Трек записан совместно с Джей Зи.

В топ-3 также попали песни M.I.A. «Paper Planes», «Seven Nation Army» в исполнении The White Stripes.

В десятке лучших оказались композиции «Hey Ya!» Outkast, «99 Problems» Джей Зи, «Maps» Yeah Yeah Yeahs, «Runaway» в исполнении Кэни Уэста и Пуша Ти, «Rolling in the Deep» Адель, «Royals» певицы Лорде и «Last Nite» группы The Strokes.