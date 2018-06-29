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14:17, 29 июня 2018 406
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На участке улицы Петрова запретят парковаться

На участке улицы Петрова запретят парковаться

На участке улицы Петрова в центре Рязани запретят парковаться. Об этом сообщил сайт мэрии.

20 июля знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят у дома №10.


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