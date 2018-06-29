На участке улицы Петрова запретят парковаться

На участке улицы Петрова в центре Рязани запретят парковаться. Об этом сообщил
20 июля знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят у дома №10.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На участке улицы Петрова в центре Рязани запретят парковаться. Об этом сообщил
20 июля знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят у дома №10.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанцев предупредили о граде и сильном ветре
|
cледующая новость →Сербские врачи стажируются в рязанской ОКБ
Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».