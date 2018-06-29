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8:56, 29 июня 2018 212

На Рязанском приборном заводе отметили День молодежи зарядкой

На Рязанском приборном заводе отметили День молодежи зарядкой

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) провели массовую молодежную зарядку и интеллектуальную викторину. Так молодые работники завода отметили День молодежи.

На зарядку под открытым небом пришли более ста человек. Молодых заводчан поприветствовал директор по социальным вопросам Игорь Авдеев: «От лица генерального директора нашего завода Павла Левановича Будагова поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем молодежи. Молодость — такой этап в жизни каждого человека, когда он полон сил, здоровья, энергии, желаний, поэтому молодость — лучшее время для самореализации. От вас, сегодняшних молодых сотрудников, зависит, каким будет лицо нашего предприятия через 20 — 30 лет».

Он отметил, что на заводе созданы все условия для самореализации молодежи: есть спортивные секции, проводятся культурные мероприятия, молодые люди направляются на учебу, получают дополнительное образование.

«Руководство предприятия все добрые начинания поддерживает. Желаю вам, чтобы молодое состояние духа, что сейчас у вас присутствует, никогда вас не покидало», — сказал Игорь Авдеев.

Празднование продолжили розыгрышем призов среди тех, кто правильно выполнил интеллектуальное задание на тему дня. Победителей наградили призами спортивной тематики.

Организатором мероприятия выступил Молодежный центр АО «ГРПЗ», задача которого — развитие профессионального и творческого потенциалов молодых работников. Под его эгидой реализуются общественно-значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия.


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