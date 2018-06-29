Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:08, 29 июня 2018 1 007
 0    0

На родине Евпатия Коловрата открыли памятную доску и освятили часовню. Фото

На родине Евпатия Коловрата открыли памятную доску и освятили часовню. Фото

На родине Евпатия Коловрата в Рязанской области открыли памятную доску и освятили часовню. Об этом сообщил сайт епархии.

В деревне Фролово Шиловского района в среду, 27 июня, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий освятил часовню в честь мученика Ипатия Триполийского. В этот же день там открыли памятную доску, посвященную воину Евпатию Коловрату.

По окончании богослужения перед часовней прошел концерт с участием солистов шиловского дома культуры.

Часовню, приписанную к приходу Успенского храма села Мосолово, построили в 2000 году. Рядом с часовней есть памятные монумент Евпатию Коловрату, а внутри — небольшая табличка с его изображением.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:24, 29 июня 2018
Любимов предложил дать регионам право создавать научно-технологические центры
8:56, 29 июня 2018
На Рязанском приборном заводе отметили День молодежи зарядкой
8:08, 29 июня 2018
На родине Евпатия Коловрата открыли памятную доску и освятили часовню. Фото
21:55, 28 июня 2018
В Сасовском районе появится новая зона отдыха
19:57, 28 июня 2018
Глухая рязанка завоевала титул на международном конкурсе красоты. Фото 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Без газа, электричества и крыши. Жизнь после пожара в доме на улице Грибоедова

Без газа, электричества и крыши. Жизнь после пожара в доме на улице Грибоедова

Как теперь жить людям, чьи квартиры пострадали от страшного пожара?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 567
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
14:12, 19 июня 2018 34 359
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 33 493
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 920
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 3
15:38, 22 июня 2018 17 489
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум