На родине Евпатия Коловрата открыли памятную доску и освятили часовню. Фото

На родине Евпатия Коловрата в Рязанской области открыли памятную доску и освятили часовню. Об этом сообщил
В деревне Фролово Шиловского района в среду, 27 июня, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий освятил часовню в честь мученика Ипатия Триполийского. В этот же день там открыли памятную доску, посвященную воину Евпатию Коловрату.
По окончании богослужения перед часовней прошел концерт с участием солистов шиловского дома культуры.
Часовню, приписанную к приходу Успенского храма села Мосолово, построили в 2000 году. Рядом с часовней есть памятные монумент Евпатию Коловрату, а внутри — небольшая табличка с его изображением.