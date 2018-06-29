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11:57, 29 июня 2018 331
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Любимов рассказал об условиях научно-технического прорыва в России

Любимов рассказал об условиях научно-технического прорыва в России

В четверг, 28 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил на заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. Об этом сообщил сайт правительства региона.

На заседании обсудили условия научно-технологического и социально-экономического прорыва в регионах России, а также задачи, поставленные президентом в майском указе. Любимов предложить скорректировать федеральное законодательство.

По его словам, для «прорывного научно-технического и социально-экономического развития» в Рязанской области реализуют ряд проектов и работают над улучшением инвестиционного климата. Губернатор отметил, что в регионе внедряются принципы бережливого производства, повышается производительность труда, приводятся к современному формату здравоохранение и образование. «Инновационные задачи требуют новых подходов, в том числе законодательных. Так, например, развитие АПК связано с обеспечением доступности долгосрочных дешевых займов, научно-исследовательской работой по селекции и генетике, внедрением беспилотной роботизированной техники. Все это новые формы работы, которым требуется законодательное обеспечение», — сказал губернатор Любимов. Глава региона также обратил внимание на то, что необходимо упростить процедуру предоставления отчетности субъектами малого и среднего бизнеса. «Мы стараемся максимально снизить административные барьеры, фискальную нагрузку, оказываем всю необходимую методическую поддержку. Но от региона зависит далеко не все», — заявил Любимов.

Также по мнению Любимова, чтобы усовершенствовать законодательную базу строительства, необходимо сократить срок конкурсов по отбору подрядчиков, внедрить программу льготной ипотеки. Губернатор отметил, что это позволит избежать появления обманутых дольщиков.

Глава региона также предложил ввести обязательную сертификацию продукции предприятий стройиндустрии, предоставлять федеральные субсидии на создание инженерных коммуникаций на земельных участках, предназначенных для многодетных семей и в микрорайонах комплексной застройки. Кроме того, Любимов ответил, что нужно четко определить новый механизм переселения людей из аварийного жилья.

Губернатор Рязанской области также предложил внести ряд корректировок в законы, касающиеся дорожного строительства и экологии.


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