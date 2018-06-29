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18:33, 29 июня 2018 2 316
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Греков и Карабасов вручили дипломы выпускникам Академии ФСИН. Фото

Греков и Карабасов вручили дипломы выпускникам Академии ФСИН. Фото

В пятницу, 29 июня, вице-губернатор Игорь Греков и и.о.главы администрации Рязани Сергей Карабасов вручили дипломы и лейтенантские погоны выпускникам Академии ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В торжественном мероприятии поучаствовали также начальник АПУ Александр Крымов, руководство регионального Управления ФСИН, представители духовенства и общественных организаций, родственники и близкие выпускников.

Курсанты пятых курсов выстроились на территории академии, где им объявили приказ о присвоении звания «лейтенант внутренней службы».

В этом году выпустились 270 лейтенантов: юристов, экономистов, психологов. 49 человек получили дипломы с отличием.

Один курсант окончил академию с золотой медалью. Также в этом году выпустились 15 слушателей спецкурса академии из республики Азербайджан.

Присутствующие также почтили минутой молчания память выпускников вуза, погибших при исполнении служебного долга, и возложили венок к вечному огню.

Курсанты и личный состав академии прошли по плацу парадным строем. В завершение праздника гостей ждал праздничный салют.

Как сообщила пресс-служба Академии ФСИН, мероприятие продолжилось в актовом зале вуза, где прошли концерт лауреата телевизионного фестиваля песни «Песня года» и музыкальной премии «Золотой граммофон» Андрея Алексина, а также выступление известного фокусника-иллюзиониста Сергея Листопада.


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