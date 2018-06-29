Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт Ольги Бузовой и трибьют-шоу «Агаты Кристи»

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Июнь подходит к концу, треть лета позади, зато впереди очередные выходные.
В эти дни в Рязани в кафе 108 проходят показы фильмов международного фестиваля кино о велокультуре ICFF (The International Cycling Film Festival). В Рязанском кремле открылась выставка «Обаяние старого альбома», на которой представлены альбомы и книги XIX—XX вв.еков.
Очередной «Арт-субботник» в Городском парке 30 июня представит зрителям концерт «Новый андерграунд». В клубе Deep 30 июня состоится сольный концерт Ольги Бузовой. А в клубе Svoboda отметят 30-летие группы «Агаты Кристи» концертом с кавер-версиями хитов легендарной группы.
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