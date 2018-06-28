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16:25, 28 июня 2018 301

За пять месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям более 700 потребителей

За пять месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям более 700 потребителей

За январь — май 2018 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подключил к электросетям 725 потребителей на общую мощность 17,28 МВт. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Энергетики провели работы по техприсоединению жителей региона, а также социально значимых и промышленных объектов: жилых домов и систем уличного освещения, сельских фельдшерско-акушерских пунктов, предприятия по производству пластиковой фурнитуры в Скопинском районе, корпуса детского туберкулезного диспансера «Кирицы».

«Еще один значимый проект Рязаньэнерго по техприсоединению за этот период — подключение элеваторного комплекса ООО „ЛАГ — Сервис АГРО“ в селе Поливаново Захаровского района. В 2017 году сельхозпредприятие стало одним из лидеров Рязанской области по валовому сбору зерна», — говорится в пресс-релизе.

Для его хранения потребовались дополнительные площади, поэтому был построен новый элеваторный комплекс вместимостью 45 тыс. м³ с линией по производству семенного материала. Сотрудники филиала в кратчайшие сроки осуществили необходимые работы по подключению объекта к электросетям на общую мощность 800 кВт.

Комплекс позволит хранить собственный урожай предприятия и предоставлять услуги ответственного хранения другим производителям. Кроме того, «ЛАГ — Сервис АГРО» — единственное предприятие в Поливаново и обеспечивает рабочими местами большую часть населения села, а также нескольких соседних поселений.

«В течение года сотрудники Рязаньэнерго продолжат развивать деятельность по техприсоединению, повышая доступность электросетевой инфраструктуры для потребителей и качественно выполняя свои обязательства перед ними», — пообещали в компании.


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