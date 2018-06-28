«ВКонтакте» предупредила создателей групп, посвященных знакомствам русских девушек на ЧМ-2018

«ВКонтакте» предупредила администраторов сообщества Buceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения в соцсети. Об этом пишут «
Сообщество создали 19 июня, вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Группа появилось после того, как в интернете в начале ЧМ-2018 распространили ролик, где российская девушка подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски) за бразильскими болельщиками.
После публикации видео в Бразилии разразился скандал. Пользователи возмущались, что авторы издеваются над девушкой, не понимающей португальского. Одного из мужчин, попавшего на видео, уволили с работы, другому вынесли строгий выговор.
В сообществе публикуют посты о российских девушках, которое, по мнению администраторов, неподобающе себя ведут. В группе россиянок называют «наташами», «блудницами» и пишут, что это «безумные леди, которые опозорили страну перед всем миром».
Также в сообществе часто появлялись оскорбления девушек, которые общались с иностранными болельщиками и призывы к физическому насилию.
Как пишет издание, подобных групп «ВКонтакте» появилось несколько.