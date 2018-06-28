Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:23, 28 июня 2018 226
 0    0

«ВКонтакте» предупредила создателей групп, посвященных знакомствам русских девушек на ЧМ-2018

«ВКонтакте» предупредила создателей групп, посвященных знакомствам русских девушек на ЧМ-2018

«ВКонтакте» предупредила администраторов сообщества Buceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения в соцсети. Об этом пишут «Ведомости».

Сообщество создали 19 июня, вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Группа появилось после того, как в интернете в начале ЧМ-2018 распространили ролик, где российская девушка подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски) за бразильскими болельщиками.

После публикации видео в Бразилии разразился скандал. Пользователи возмущались, что авторы издеваются над девушкой, не понимающей португальского. Одного из мужчин, попавшего на видео, уволили с работы, другому вынесли строгий выговор.

В сообществе публикуют посты о российских девушках, которое, по мнению администраторов, неподобающе себя ведут. В группе россиянок называют «наташами», «блудницами» и пишут, что это «безумные леди, которые опозорили страну перед всем миром».

Также в сообществе часто появлялись оскорбления девушек, которые общались с иностранными болельщиками и призывы к физическому насилию.

Как пишет издание, подобных групп «ВКонтакте» появилось несколько.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:52, 28 июня 2018
В РГАТУ торжественно проводили участников студотрядов
15:23, 28 июня 2018
«ВКонтакте» предупредила создателей групп, посвященных знакомствам русских девушек на ЧМ-2018
15:04, 28 июня 2018
«Рельеф-Центр» и «Берлинго» подготовили рязанскую молодежь к всероссийским форумам
14:57, 28 июня 2018
Опубликован проект нового фонтана у бывшего «Планетария» 1
14:14, 28 июня 2018
Городская дума согласовала строительство школы в Горроще
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 225
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 34 169
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 32 295
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 793
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 399
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум