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19:25, 28 июня 2018 317
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Рязанцы поучаствовали во флешмобе «За здоровый образ жизни»

Рязанцы поучаствовали во флешмобе «За здоровый образ жизни»

Рязанцы поучаствовали во флешмобе «За здоровый образ жизни». Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Митинг-флешмоб состоялся в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом в четверг, 28 июня.

Все желающие смогли ознакомиться с работой региональных общественных организаций, получить правовые и медицинские консультации.

Свои тематические площадки на мероприятии представили ОКБ, Центр медицинской профилактики, Рязанский медицинский колледж, Управление МВД России по Рязанской области, комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», а также волонтерские объединения.

Кроме того, прошел концерт с участием воспитанников творческих студий и спортивных школ Рязани.

В завершение акции рязанцы выпустили в небо белые воздушные шары.


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