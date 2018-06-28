Рязанцы поучаствовали во флешмобе «За здоровый образ жизни». Об этом сообщил
Митинг-флешмоб состоялся в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом в четверг, 28 июня.
Все желающие смогли ознакомиться с работой региональных общественных организаций, получить правовые и медицинские консультации.
Свои тематические площадки на мероприятии представили ОКБ, Центр медицинской профилактики, Рязанский медицинский колледж, Управление МВД России по Рязанской области, комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», а также волонтерские объединения.
Кроме того, прошел концерт с участием воспитанников творческих студий и спортивных школ Рязани.
В завершение акции рязанцы выпустили в небо белые воздушные шары.