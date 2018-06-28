В РГАТУ торжественно проводили участников студотрядов

28 июня 2017-го в Рязанском государственном агротехнологическиом университете имени Костычева стартовал проект «В будущую специальность через рабочую профессию». Ровно через год, 28 июня 2018-го в университете, по сложившейся традиции, торжественно проводили участников специализированных студенческих отрядов, сообщила пресс-служба вуза.
Проводить добровольцев трудового фронта и вручить пакет документов пришли министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, начальник главного управления ветеринарии области Михаил Балакирев, настоятель храма Сретения Господня отец Константин, замначальника управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог области Анатолий Галкин, замминистра образования и молодежной политики региона Павел Симаков, менеджер по персоналу общества «ЭкоНиваАгро» Елена Василевская, заместитель директора «Россельхозбанка» Татьяна Махина, руководители и представители предприятий АПК региона, преподаватели, родители и друзья.
Ректор Николай Бышов, открывая третий трудовой семестр, заметил: «Движение студенческих отрядов университета ведет свою историю уже более 60 лет. И сегодня мы передаем эстафету трудовых традиций очередному поколению. К студенческим отрядам в нашем университете отношение особенное: это эффективная форма прохождения производственной практики, незаменимый опыт работы в команде, профессиональная и социальная адаптация, и, самое главное, действенная помощь сельхозпредприятиям и экономике региона в целом».
Летом этого года предприятиям агропромышленного и лесного комплексов, автотранспортной отрасли, перерабатывающим и зоозащитным предприятиям, финансовым и оздоровительным организациям региона и Краснодарского края будут помогать более 700 студентов университета в составе сводных студенческих специализированных отрядов: механизированных, животноводческих, ветеринарных, экономических, агроэкологических, лесных, технологических, автодорожных, социальных и ветеринарно-фельдшерского волонтерского отряда. В ходе торжественной церемонии командирам студенческих врученили путевки для работы на объектах экономики региона.
В конце мероприятия представитель механизированного отряда Данила Тестов сказал ответное слово от имени бойцов ССО РГАТУ: «Уважаемые ректор университета, почетные гости, преподаватели! Позвольте от лица бойцов студенческих специализированных отрядов нашего университета выразить благодарность за возможность практического применения знаний, полученных в стенах университета. Очень важно для специалиста каждого направления попробовать себя в работе, тем более на самых передовых предприятиях нашей области. Работа в составе отряда это не только начало нашего трудового пути, но еще и огромный опыт коллективного труда, опыт дружбы и поддержки. Мы будем с гордостью нести звание студента РГАТУ! Верьте, мы вас не подведем!»