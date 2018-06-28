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16:55, 28 июня 2018 169
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В пятницу жители Рязанской области смогут бесплатно обратиться к юристам

В пятницу жители Рязанской области смогут бесплатно обратиться к юристам

В пятницу, 29 июня, в Рязанской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в региональном исполкоме Ассоциации юристов России.

Рязанцы смогут получит консультации по вопросам семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского и любой другой отрасли права в общественных приемных, центрах бесплатной юридической помощи.

«Зачастую, люди даже не знают куда и в какой форме обратиться для решения своих насущных проблем, чтобы отстоять свои законные права и интересы. Особенно это касается пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов и лиц представляющих интересы людей с ограниченными возможностями, прочих социально незащищённых слоев населения. Для помощи таким людям и организован день бесплатной юридической помощи. Мы проводим его в формате открытых дверей», — сообщил председатель регионального исполкома Ассоциации юристов России Алексей Тюменев.

Для того, чтобы получить консультацию, необходимо взять с собой паспорт, а также документы, касающиеся предмета вопроса.

Рязанцев примут члены Ассоциации юристов России, а также кандидаты в члены Ассоциации юристов России — студенты и курсанты высших учебных заведений города.

График приема в библиотеке имени Горького:

  • 9:00-11:00 — представители Ассоциации «Нотариальная палата Рязанской области», Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области, УМВД России по Рязанской области;
  • 11:00-13:00 — представители Управления Министерства юстиции России по Рязанской области, Адвокатской палаты Рязанской области, Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области;
  • 13:00-15:00 — представители Управления Росреестра по Рязанской области, ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы», Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Рязанской области, ГБУ Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки»;
  • 14:00-16:00 — представители Автономной некоммерческой организации альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права»;
  • 15:00-17:00 — представители прокуратуры Рязанской области, Государственной инспекции труда по Рязанской области;
  • 17:00-18:00 — курсанты и студенты Академии ФСИН России, РГУ имени Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя.

График специалистов, принимающих в Ухоловском районном суде Рязанской области (Ухолово, улица Революции, дом №17):

  • 9:00-13:00 — секретарь судебного заседания Ухоловского районного суда Рязанской области;
  • 14:00-17:00 — помощник судьи Ухоловского районного суда Рязанской области.

График специалистов, принимающих в МБУК «Центральная библиотека Спасского муниципального района Рязанской области» (Спасск-Рязанский, улица Советская, дом №16 А):

  • 9:00-16:00 — помощник судьи Спасского районного суда Рязанской области.

График специалистов, принимающих в общественной приемной администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (Касимов, улица Ленина, дом №9 А):

  • 11:00-12:00 — начальник юридического отдела администрации Касимовского муниципального района Рязанской области.

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