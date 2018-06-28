В пятницу в Рязанской области ожидается до +30 градусов

В пятницу, 29 июня, в Рязанской области будет до +30 градусов. Об этом сообщила
Осадки не ожидаются. Ветер усилится до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области +11, +16 градусов, днем +25, +30 градусов.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 29 июня, в Рязанской области будет до +30 градусов. Об этом сообщила
Осадки не ожидаются. Ветер усилится до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области +11, +16 градусов, днем +25, +30 градусов.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ РГАТУ торжественно проводили участников студотрядов
|
cледующая новость →«ВКонтакте» предупредила создателей групп, посвященных знакомствам русских девушек на ЧМ-2018
Как теперь жить людям, чьи квартиры пострадали от страшного пожара?