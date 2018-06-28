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16:18, 28 июня 2018 268
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В пятницу на окраине Рязани отключат свет

В пятницу на окраине Рязани отключат свет

В пятницу, 29 июня, на улице Роща отключат свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

Электричества не будет с 8:00 до 17:00. Как отметили в горадминистрации, свет отключат из-за ремонта на трассе М-5.


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