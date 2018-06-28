Утренний обзор рязанских пробок: 28 июня

Утром в четверг, 28 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных пробок.
Вновь затор возник на мосту через Оку. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на два километра в сторону Солотчи и также на два километра в сторону города. Скорость движения автомобилей не превышает 7 километров в час.
Еще одна продолжительная пробка появилась на Московском шоссе около Приокского путепровода. Затор растянулся почти на километр от бульвара Победы. Помимо этого, движение в центр города затруднено на мосту.
Уже «традиционная» пробка появилась на Московском шоссе у «Барса». Скорость движения автомобилей составляет не более 10 километров.
Почти километровый затор образовался на улице Каширина от пересечения с улицей Солнечной до Первомайского проспекта. Автомобили двигаются со скоростью не более 10 километров в час.
На улице Бирюзова образовалась пробка в сторону города. Движение затруднено почти до 1-го Борковского карьера.
По-прежнему из-за ремонтных работ пробка возникла на Южной окружной. Затор растянулся от 188-го километра М-5 до 186-го километра. Скорость движения автомобилей не превышает пяти киломтеров в час.