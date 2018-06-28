Рязанские полицейские разыскали пропавшего ребенка

Рязанские полицейские помогли вернуть родителям пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщила
Как отметила мать ребенка, днем в среду, 27 июня, девочка «без объяснения причин ушла из дома в неизвестном направлении» и не выходила на связь.
Полицейские подключили к поиску оперативников уголовного розыска, инспекторов отдела по делам несовершеннолетних и сотрудников других подразделений.
Выяснилось, что девочка взяла с собой рюкзак с личными вещами и накопленные деньги. Ребенок уехал в Санкт-Петербург к знакомой.
Девочку вернули в Рязань. Проверка установила, что «никаких противоправных деяний» в отношении девочки не совершалось.
Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и ребенком.