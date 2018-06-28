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10:28, 28 июня 2018 1 031
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Рязанские полицейские разыскали пропавшего ребенка

Рязанские полицейские разыскали пропавшего ребенка

Рязанские полицейские помогли вернуть родителям пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как отметила мать ребенка, днем в среду, 27 июня, девочка «без объяснения причин ушла из дома в неизвестном направлении» и не выходила на связь.

Полицейские подключили к поиску оперативников уголовного розыска, инспекторов отдела по делам несовершеннолетних и сотрудников других подразделений.

Выяснилось, что девочка взяла с собой рюкзак с личными вещами и накопленные деньги. Ребенок уехал в Санкт-Петербург к знакомой.

Девочку вернули в Рязань. Проверка установила, что «никаких противоправных деяний» в отношении девочки не совершалось.

Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и ребенком.


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