Рязанец до смерти забил свою сожительницу. Об этом сообщил
Установлено, что 5 марта 2018 году подсудимый поругался со своей подругой из-за беспорядка в квартире, в которой они вместе жили.
В ходе ссоры он начал избивать женщину, нанося кулаком удары в область груди и живота, а также по затылку. После этого злоумышленник ушел из квартиры, а пострадавшая через некоторое время скончалась.
После возвращения в квартиру рязанец позвонил своей матери и матери сожительницы, а также вызвал полицию.
Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.