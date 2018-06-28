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18:50, 28 июня 2018 163
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Рязанец до смерти забил свою сожительницу

Рязанец до смерти забил свою сожительницу

Рязанец до смерти забил свою сожительницу. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что 5 марта 2018 году подсудимый поругался со своей подругой из-за беспорядка в квартире, в которой они вместе жили.

В ходе ссоры он начал избивать женщину, нанося кулаком удары в область груди и живота, а также по затылку. После этого злоумышленник ушел из квартиры, а пострадавшая через некоторое время скончалась.

После возвращения в квартиру рязанец позвонил своей матери и матери сожительницы, а также вызвал полицию.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.


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