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11:24, 28 июня 2018 159
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Рязанцев пригласили поучаствовать в мастер-классах для работников общепита

Рязанцев пригласили поучаствовать в мастер-классах для работников общепита

Рязанцев пригласили поучаствовать в мастер-классах для работников общепита. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Мастер-класс для официантов и администраторов предприятий общественного питания Рязанской области на тему: «VIP-обслуживание в предприятиях общественного питания» пройдет 11 июля.

В сообщении отметили, что мероприятие будет направлено на повышения уровня обслуживания клиентов, изучение стандартов VIP-обслуживания, сервиса в индустрии гостеприимства, техники продаж.

В качестве спикера выступит московский специалист в сфере общепита Поташников Антон.

Мастер-класс пройдет в ресторане «Арт-Контраст» по адресу: Московское шоссе, дом №20. Начало в 12:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 21-58-17, 45-77-13. Заявки на участие принимаются до 6 июля.


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