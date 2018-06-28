Рязанцев пригласили поучаствовать в мастер-классах для работников общепита. Об этом сообщил
Мастер-класс для официантов и администраторов предприятий общественного питания Рязанской области на тему: «VIP-обслуживание в предприятиях общественного питания» пройдет 11 июля.
В сообщении отметили, что мероприятие будет направлено на повышения уровня обслуживания клиентов, изучение стандартов VIP-обслуживания, сервиса в индустрии гостеприимства, техники продаж.
В качестве спикера выступит московский специалист в сфере общепита Поташников Антон.
Мастер-класс пройдет в ресторане «Арт-Контраст» по адресу: Московское шоссе, дом №20. Начало в 12:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 21-58-17, 45-77-13. Заявки на участие принимаются до 6 июля.