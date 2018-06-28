Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:36, 28 июня 2018 661
 0    0

Рязанцев предупредили о сильной жаре

Рязанцев предупредили о сильной жаре

В Рязанской области ожидается сильная жара. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В дневное время с пятницы, 29 июня, по воскресенье, 1 июля, в Рязанской области будет до +30, +33 градусов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:36, 28 июня 2018
Рязанцев предупредили о сильной жаре
15:36, 28 июня 2018
В пятницу в Рязанской области ожидается до +30 градусов
12:59, 28 июня 2018
Вопреки названию. В Чистом озере нашли кишечную палочку 3
11:09, 28 июня 2018
Спустя два дня в Клепиковском районе потушили торфяник
15:46, 27 июня 2018
В четверг в Рязанской области будет солнечно и без осадков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 289
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
14:12, 19 июня 2018 34 210
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 32 678
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 815
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 407
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум