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15:04, 28 июня 2018 265

«Рельеф-Центр» и «Берлинго» подготовили рязанскую молодежь к всероссийским форумам

«Рельеф-Центр» и «Берлинго» подготовили рязанскую молодежь к всероссийским форумам

Компания «Рельеф-Центр» и торговая марка «Berlingo» по традиции поддержали молодежь Рязанской области, предоставив канцтовары и футболки участникам крупнейших всероссийских образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Брендированные майки-поло и набор современных канцелярских принадлежностей получат 150 рязанцев, которые в этом году отправятся в Крым и Владимирскую область. Первая смена участников, а также студенты образовательных учреждений, школьники, активисты общественных организаций и волонтеры стали обладателями эксклюзивных бандан Berlingo, которые им вручили на торжественной зарядке 27 июня, в день старта форумной кампании, приуроченной к празднованию Дня молодежи.

«Министерство образования и молодежной политики Рязанской области благодарит компанию „Рельеф-Центр“ и торговую марку Berlingo за долгосрочное плодотворное сотрудничество и неравнодушное отношение к образовательным проектам в регионе. Ежегодно национальный дистрибьютор канцелярских товаров снабжает рязанские делегации качественными футболками, инновационными новинками среди пишущих принадлежностей и другой необходимой продукцией, благодаря чему наши ребята всегда остаются в тренде», — рассказали в ведомстве.


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