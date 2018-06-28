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13:32, 28 июня 2018 359
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Пятилетняя рязанка упала с батута и получила сотрясение мозга

Пятилетняя рязанка упала с батута и получила сотрясение мозга

В воскресенье, 3 июня, пятилетняя рязанка упала с батута в Листвянке и получила сотрясение мозга. Об этом корреспонденту RZN.info рассказала бабушка пострадавшей.

По ее словам, внучка участвовала в областном фестивале «Живой родник». После выступления она прыгала на надувном батуте, где было два «окошка»: одно с порванной сеткой, а второе — без нее.

«Когда она прыгала, то „вылетела“ в одно из них и потеряла сознание. К ней подбежала женщина и помогла», — рассказала бабушка пострадавшей.

Девочка получила сотрясение мозга и проходит лечение. Ее мать пожаловалась в суд на хозяев аттракциона.


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