Пятилетняя рязанка упала с батута и получила сотрясение мозга

В воскресенье, 3 июня, пятилетняя рязанка упала с батута в Листвянке и получила сотрясение мозга. Об этом корреспонденту RZN.info рассказала бабушка пострадавшей.
По ее словам, внучка участвовала в областном фестивале «Живой родник». После выступления она прыгала на надувном батуте, где было два «окошка»: одно с порванной сеткой, а второе — без нее.
«Когда она прыгала, то „вылетела“ в одно из них и потеряла сознание. К ней подбежала женщина и помогла», — рассказала бабушка пострадавшей.
Девочка получила сотрясение мозга и проходит лечение. Ее мать пожаловалась в суд на хозяев аттракциона.