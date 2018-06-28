Путин сыграл в футбол с главой FIFA на Красной площади. Видео

Президент России Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино сыграли в футбол на Красной площади. В четверг, 28 июня, прошла церемония открытия футбольного турнира, передает «
Игра на футбольном тренажере, расположенном в парке на Красной площади, закончилась ничьей. Суть тренажера в том, что камера, находящаяся за макетом вратаря, фокусируется на оранжевом мяче и после нанесения удара следит за его траекторией, направляя вратаря в сторону мяча.
Путин и Инфантино нанесли по одному удару, но не забили. После второго удара президента мяч залетел в сетку ворот. «Ну, как-то так», — скромно развел руками президент.
Инфантино также реализовал свою вторую попытку. «Уно-уно», — прокомментировал глава FIFA.
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