На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле Владимир Путин сообщил о выводе тысячи российских военных из Сирии. Об этом передает «
Как заявил президент, за несколько дней территорию Сирии покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.
Путин добавил, что это люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями.
«И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — сказал глава государства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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