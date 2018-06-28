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16:01, 28 июня 2018 371
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Путин сообщил о выводе тысячи российских военных из Сирии

Путин сообщил о выводе тысячи российских военных из Сирии

На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле Владимир Путин сообщил о выводе тысячи российских военных из Сирии. Об этом передает «РИА Новости».

Как заявил президент, за несколько дней территорию Сирии покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

Путин добавил, что это люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями.

«И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — сказал глава государства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Фото с сайта Минобороны


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