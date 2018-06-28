Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты россиян без согласия владельца при подозрении в краже средств, передает
По новому закону кредитная организация сможет блокировать карты на срок до двух дней при подозрительном уменьшении средств на счете клиента. Банки также обязали сообщать в ЦБ об операциях, похожих на кражу денег. Держателей карт о блокировке будут уведомлять по телефону или электронной почте.
При этом банк плательщика должен будет уведомить оператора получателя средств о подозрительной операции. У получателя будет пять рабочих дней, чтобы документально доказать обоснованность платежа. После этого он сможет получить деньги.
Для разблокировки карты клиенту необходимо уведомить банк о том, что транзакция проводится по его воле.
Закон касается не только карт: банки смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и другие подобные сервисы.
Нормы вступят в силу через 90 дней после публикации.