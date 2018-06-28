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9:59, 28 июня 2018 792
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Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты россиян

Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты россиян

Фото: Pixabay.com

Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты россиян без согласия владельца при подозрении в краже средств, передает РБК.

По новому закону кредитная организация сможет блокировать карты на срок до двух дней при подозрительном уменьшении средств на счете клиента. Банки также обязали сообщать в ЦБ об операциях, похожих на кражу денег. Держателей карт о блокировке будут уведомлять по телефону или электронной почте.

При этом банк плательщика должен будет уведомить оператора получателя средств о подозрительной операции. У получателя будет пять рабочих дней, чтобы документально доказать обоснованность платежа. После этого он сможет получить деньги.

Для разблокировки карты клиенту необходимо уведомить банк о том, что транзакция проводится по его воле.

Закон касается не только карт: банки смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и другие подобные сервисы.

Нормы вступят в силу через 90 дней после публикации.


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