Под Рязанью жителю коттеджного поселка отключили газ из-за долга в 400 тысяч рублей

В четверг, 28 июня, в коттеджном поселке недалеко от Рязани отключили один из участков от газа из-за долга в 400 тысяч рублей. Собственник не платил по счетам последние два года.
Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» хозяина на месте не обнаружили. Поэтому газ отключили без него: пришлось перелезть через забор.
Газовщики обрезали трубы и поставили заглушки, чтобы должник не смог незаконно пользоваться коммуникациями. На участок газовщики проникли в соответствии с законом: в присутствии участкового и судебных приставов.
Чтобы вернуть газ на участок, хозяину теперь придется погасить долг, а также оплатить процедуры отключения и повторного подключения.