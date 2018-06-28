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13:52, 28 июня 2018 2 062
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Под Рязанью жителю коттеджного поселка отключили газ из-за долга в 400 тысяч рублей 1

Под Рязанью жителю коттеджного поселка отключили газ из-за долга в 400 тысяч рублей

В четверг, 28 июня, в коттеджном поселке недалеко от Рязани отключили один из участков от газа из-за долга в 400 тысяч рублей. Собственник не платил по счетам последние два года.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» хозяина на месте не обнаружили. Поэтому газ отключили без него: пришлось перелезть через забор.

Газовщики обрезали трубы и поставили заглушки, чтобы должник не смог незаконно пользоваться коммуникациями. На участок газовщики проникли в соответствии с законом: в присутствии участкового и судебных приставов.

Чтобы вернуть газ на участок, хозяину теперь придется погасить долг, а также оплатить процедуры отключения и повторного подключения.


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