Опубликован проект нового фонтана у бывшего «Планетария»

Капитальный ремонт фонтана у бывшего «Планетария» завершат к осени. Об этом сообщила пресс-служба «
Размер чаши фонтана составит 20 метров, уровень воды в ней — 50 сантиметров. У фонтана будет пять режимов работы, состоять он будет из 138 динамических струй, контролируемые 94 каналами.
Вода будет подниматься от 1,5 до 12 метров. У фонтана будет восемь контуров водных фигур с регулировкой наклона струй и со светодиодной разноцветной подсветкой в вечернее и ночное время.
Насосное оборудование, система фильтрации и шкафы управления фонтанного комплекса расположатся в одном техническом помещении около фонтана.
Система управления фонтанным комплексом позволит контролировать уровень воды в чаше, защиту по сухому ходу, автономное включение и выключение фонтанов по таймеру, аварийное отключение оборудования.
Как отметили в пресс-службе, объект будет работать безопасно за счет низковольтных светильников и расположения насосного оборудования в техническом помещении.
Ветрозащита, встроенная в систему, на 40% уменьшит потери воды на разбрызгивание.
Также в фонтане будет акустическая система.
Первоначальная стоимость проекта составляет 79 млн рублей. Во время реконструкции фонтана планируют построить инженерные коммуникации с подключением к существующим городским сетям.
Фото предоставлены пресс-службой регионального отделения «Единой России»