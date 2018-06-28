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20:52, 28 июня 2018 841
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Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу. Сборные Японии и Колумбии стали последними, кто пробился в 1/8 ЧМ-2018.

Колумбийцы вышли с первого места в группе Н, японцы — со второго.

Ранее в 1/8 финала вышли команды России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Хорватии, Дании, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии и Бельгии.

Уже известны шесть пар из восьми: Уругвай — Португалия, Франция — Аргентина, Бразилия — Мексика, Испания — Россия, Хорватия — Дания, Швеция — Швейцария. Соперники колумбийцев и японцев определятся в матче сборных Англии и Бельгии.

Напомним, встреча Англии и Бельгии состоится в четверг, 28 июня, в 21:00. Рязанская кошка-предсказательница сделала прогноз на этот матч.


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