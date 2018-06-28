Определились все пары 1/8 чемпионата мира по футболу. Групповой этап завершился двумя матчами в группе G.
Обе игры закончились победами. Бельгийцы с минимальным преимуществом обыграли англичан: единственный гол красивым ударом в дальнюю девятку забил Аднан Янузай — 1:0. Тунис, в свою очередь, обыграл Панаму, уступая по ходу матча — 2:1.
В итоге первую строчку в группе заняли бельгийцы, со второй вышли в плей-офф англичане. Отметим, что рязанская кошка Кеса вновь ошиблась с прогнозом. Она
В 1/8 турнира сыграют следующие пары:
30 июня
Франция — Аргентина (17:00, Казань);
Уругвай — Португалия (21:00, Сочи);
1 июля
Испания — Россия (17:00, Москва, «Лужники»);
Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород);
2 июля
Бразилия — Мексика (17:00, Самара);
Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону);
3 июля
Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург);
Колумбия — Англия (21:00, Москва, «Спартак»).
В пятницу 29, июня, на чемпионате будет перерыв. Возобновится турнир с 30 июня.