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23:25, 28 июня 2018 671
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Определились все пары 1/8 чемпионата мира по футболу

Определились все пары 1/8 чемпионата мира по футболу

Фото: FIFA.com

Определились все пары 1/8 чемпионата мира по футболу. Групповой этап завершился двумя матчами в группе G.

Обе игры закончились победами. Бельгийцы с минимальным преимуществом обыграли англичан: единственный гол красивым ударом в дальнюю девятку забил Аднан Янузай — 1:0. Тунис, в свою очередь, обыграл Панаму, уступая по ходу матча — 2:1.

В итоге первую строчку в группе заняли бельгийцы, со второй вышли в плей-офф англичане. Отметим, что рязанская кошка Кеса вновь ошиблась с прогнозом. Она предрекала победу англичан.

В 1/8 турнира сыграют следующие пары:

30 июня

Франция — Аргентина (17:00, Казань);

Уругвай — Португалия (21:00, Сочи);

1 июля

Испания — Россия (17:00, Москва, «Лужники»);

Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород);

2 июля

Бразилия — Мексика (17:00, Самара);

Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону);

3 июля

Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург);

Колумбия — Англия (21:00, Москва, «Спартак»).

В пятницу 29, июня, на чемпионате будет перерыв. Возобновится турнир с 30 июня.


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