Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:00, 28 июня 2018 643

В Рязани появится новый торговый центр

В Рязани появится новый торговый центр

Летом в Рязани откроется новый торговый центр «Северный». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании».

«Торговый центр „Северный“ станет частью микрорайона Олимпийский городок за Ледовым дворцом. На площади более 2000 квадратных метров разместятся магазины, центры услуг, зоны отдыха и продуктовый супермаркет», — говорится в пресс-релизе.

«Многофункциональный двухэтажный торговый центр находится в шаговой доступности от ЖК „Северный“, что поможет жильцам делать все необходимые покупки рядом с домом», — отметили в компании.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000

Аккаунт «Северной компании» в Instagram: https://www.instagram.com/sevkomp62/


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:00, 28 июня 2018
В Рязани появится новый торговый центр
9:59, 28 июня 2018
Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты россиян
12:57, 27 июня 2018
Директор компании «Рельеф-Центр» Алексей Платонов поделился опытом с предпринимателями Рязанской области 2
10:29, 26 июня 2018
Почта Банк установит более 100 платежных терминалов в отделениях рязанской почты
10:01, 25 июня 2018
Сеть франчайзинговых магазинов «Элекс» победила в конкурсе «Лидер доверия»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 073
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 34 069
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 31 678
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 761
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 352
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум