В Рязани появится новый торговый центр

Летом в Рязани откроется новый торговый центр «Северный». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании».
«Торговый центр „Северный“ станет частью микрорайона Олимпийский городок за Ледовым дворцом. На площади более 2000 квадратных метров разместятся магазины, центры услуг, зоны отдыха и продуктовый супермаркет», — говорится в пресс-релизе.
«Многофункциональный двухэтажный торговый центр находится в шаговой доступности от
Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000
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