На выездном заседании в Елатьме обсудили проблемы поселка

В четверг, 21 июня, в Елатьме прошло выездное заседание Управляющего совета по реализации программы развития городского поселения, которое провели замминистра промышленности и экономического развития Рязанской области Варфоломеев и консультант департамента развития моногородов «Фонд развития моногородов» Яковлева (по видеосвязи из Москвы).
В нем приняли участие представители практически всех министерств региона. Присутствовали на заседании и руководители администрации Касимовского района, Елатомского городского поселения и компании «Еламед».
«Круг „назревших“ проблем в Елатьме довольно широк. Однако некоторые вопросы требуют незамедлительного решения. Ужасное состояние дорожной и коммунальной инфраструктуры поселения напрямую влияет не только на развитие Елатьмы, но и компании „Еламед“, где в последнее время из-за данных проблем наблюдается отток специалистов», — отметили в компании.
По слова руководства, если данная тенденция продолжится, компания будет вынуждена перенести свой головной офис из Елатьмы в другой населенный пункт, отвечающий всем требованиям современной комфортной жизни. Елатомское поселение, к сожалению, в настоящее время таким требованиям не соответствует.
«Решающее слово в сложившейся ситуации остается за областным бюджетом. При этом не стоит забывать, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Рязанской области. И в этом смысле вложенные в инфраструктуру поселка государственные средства обязательно окупятся и получат необходимую отдачу в будущем в виде налоговых поступлений в бюджет», — считают в компании.