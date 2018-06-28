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13:20, 28 июня 2018 402
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На Московском шоссе узаконят заправку

На Московском шоссе узаконят заправку

В четверг, 28 июня, рязанская гордума назначила слушания по изменению Генплана Рязани.

Участки общей площадью 10450 кв м, вдоль Московского шоссе, которые находятся в зоне городских парков, скверов и бульваров и зон делового, общественного и коммерческого назначения, хотят объединить в единую последнюю.

Сейчас на территории располагается заправка, мойка и автосервис.

Слушания пройдут 6 августа в малом зале мэрии (улица Радищева, дом №28), начало в 18:00.

Предложения по проекту будут до этого дня принимать в кабинете №223 административного здания на Введенской, дом №107. Телефон: 29-78-17.


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