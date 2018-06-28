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18:09, 28 июня 2018 524
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Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки. Процесс их введения будет происходить поэтапно, пишет «Российская газета».

Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится.

Передавать документ в электронном виде в пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года.

«В течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы», — отметил Медведев.


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