Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки. Процесс их введения будет происходить поэтапно, пишет «
Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится.
Передавать документ в электронном виде в пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года.
«В течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы», — отметил Медведев.