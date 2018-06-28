Греков стал «Человеком года в борьбе с наркоманией и алкоголизмом»

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков поучаствовал в торжественном заседании, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом. Оно прошло в драмтеатре в четверг, 28 июня.
На мероприятии присутствовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Он вручил Грекову почетный кубок Российской наркологической лиги, на котором последний прочитал надпись: «Человек года в борьбе с наркоманией и алкоголизмом-2017». Также вице-губернатор получил почетную грамоту за активное участие в борьбе с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом.
Греков отметил положительную динамику в области здравоохранения региона: «В последнее время у нас в регионе ситуация улучшилась. Нам удается сохранить тенденцию к сокращению заболеваемости. На 20% уменьшилось количество зарегистрированных пациентов с наркоманией и на 5% - больных алкоголизмом».
По его словам, работа по борьбе с наркоманией носит комплексный характер. «Мы стремимся, чтобы в ней участвовали и власть, и правоохранительные органы и общество», — сказал он. Вице-губернатору показали выставочные экспозиции, демонстрирующие деятельность наркологических служб регионов России.
В мероприятии также поучаствовали врачи-наркологи, представители федеральных, территориальных и центральных исполнительных органов власти региона, представители негосударственных организаций и общественных объединений, работающих в сфере профилактики наркологических расстройств.