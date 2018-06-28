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9:48, 28 июня 2018 452
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Генпрокурор раскритиковал работу Росприроднадзора и Роспотребнадзора

Генпрокурор раскритиковал работу Росприроднадзора и Роспотребнадзора

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора и правоохранительных органов по борьбе с нарушениями при обороте отходов. Об этом передает «РИА Новости».

Чайка заявил об этом, выступая на профильном совещании в Иркутске. Он сказал, что Росприроднадзор не проводит должным образом экологические экспертизы, не всегда взыскивает штрафы за экологические нарушения и не контролирует своевременность перечисления их в бюджет. По его мнению Роспотребнадзор «не в полной мере» проводит социально-гигиенический мониторинг на свалках, а виновные освобождаются от ответственности.

Чайка отметил, что за два с половиной года завели 150 дел оперативного учета, а реализовали лишь 11. Генпрокурор посетовал, что до суда доходит «лишь каждое четвертое» дело.

Чайка подчеркнул, что работу оперативных и следственных органов по этому вопросу надо улучшить.

Фото Wikipedia


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