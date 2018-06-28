Forbes назвал лучшие российские вузы

Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом в рейтинге российских вузов, подготовленном Forbes. Список опубликовали на
РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. На второе место попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла. На третьей строчке оказался Московский физико-технический институт (МФТИ) — 49,92 балла.
Рязанские вузы в список не попали.
За основу рейтинга взяли данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. В список не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других.