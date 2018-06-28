Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:01, 28 июня 2018 217
 0    0

Forbes назвал лучшие российские вузы

Forbes назвал лучшие российские вузы

Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом в рейтинге российских вузов, подготовленном Forbes. Список опубликовали на сайте издания.

РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. На второе место попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла. На третьей строчке оказался Московский физико-технический институт (МФТИ) — 49,92 балла.

Рязанские вузы в список не попали.

За основу рейтинга взяли данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. В список не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:03, 28 июня 2018
Еще две улицы в центре Рязани станут пешеходными
12:01, 28 июня 2018
Forbes назвал лучшие российские вузы
11:43, 28 июня 2018
Андреев попросил об отводе судьи
11:24, 28 июня 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в мастер-классах для работников общепита
10:43, 28 июня 2018
Аспирант РГАТУ поучаствовал в дебатах на международном чемпионате по пахоте
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 073
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 34 069
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 31 678
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 761
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 352
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум