Экс-главу рязанского сельского поселения осудили за присвоение зарплаты уборщицы

Экс-главу одного из сельских поселений в Рязанском районе осудили за присвоение зарплаты уборщицы. Об этом пишет издательство «
В мае 2007 года подсудимая оформила на должность уборщицы администрации свою знакомую, а ее зарплату использовала по своему усмотрению. Несколько раз «фиктивная уборщица» получала премии и материальную помощь.
В ходе судебного заседания она полностью признала свою вину, раскаялась и начала возмещать нанесенный ущерб.
Рязанский райсуд признал бывшую главу поселения виновной и назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей по части 3 статьи 159, части 1 статьи 292 УК РФ. Также с нее взысканы денежные средства в счет ущерба, причиненного ее действиями.
Решение не вступило в законную силу.