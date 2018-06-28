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17:11, 28 июня 2018 576
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Экс-главу рязанского сельского поселения осудили за присвоение зарплаты уборщицы

Экс-главу рязанского сельского поселения осудили за присвоение зарплаты уборщицы

Экс-главу одного из сельских поселений в Рязанском районе осудили за присвоение зарплаты уборщицы. Об этом пишет издательство «Пресса».

В мае 2007 года подсудимая оформила на должность уборщицы администрации свою знакомую, а ее зарплату использовала по своему усмотрению. Несколько раз «фиктивная уборщица» получала премии и материальную помощь.

В ходе судебного заседания она полностью признала свою вину, раскаялась и начала возмещать нанесенный ущерб.

Рязанский райсуд признал бывшую главу поселения виновной и назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей по части 3 статьи 159, части 1 статьи 292 УК РФ. Также с нее взысканы денежные средства в счет ущерба, причиненного ее действиями.

Решение не вступило в законную силу.


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