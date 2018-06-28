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11:23, 28 июня 2018 255
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До Турлатова запустят автобус №205. Расписание

До Турлатова запустят автобус №205. Расписание

Вместо автобуса №5 до Турлатова будет ходить автобус №205. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Автобусы №205 начнут ходить по новому маршруту с 1 июля. Стоимость проезда не изменится.

Напомним, ранее до Турлатова ходили автобусы №5. Также сократили маршрут автобусов №7, которые ездили до Реткина.


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