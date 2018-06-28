До Турлатова запустят автобус №205. Расписание

Вместо автобуса №5 до Турлатова будет ходить автобус №205. Об этом сообщил
Автобусы №205 начнут ходить по новому маршруту с 1 июля. Стоимость проезда не изменится.
Напомним, ранее до Турлатова
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Вместо автобуса №5 до Турлатова будет ходить автобус №205. Об этом сообщил
Автобусы №205 начнут ходить по новому маршруту с 1 июля. Стоимость проезда не изменится.
Напомним, ранее до Турлатова
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