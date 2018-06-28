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10:43, 28 июня 2018 365

Аспирант РГАТУ поучаствовал в дебатах на международном чемпионате по пахоте

Аспирант РГАТУ поучаствовал в дебатах на международном чемпионате по пахоте

24 июня в Суздале завершились 7-й открытый чемпионат России и 35-й чемпионат Европы по пахоте, главная цель которых — популяризация и повышение престижа труда агрария, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

В этот день на площадку соревнований приехали механизаторы со всей России и 11 стран Европы. Россия впервые принимала пахотные соревнования такого высокого уровня.

Также на чемпионате работала деловая программа, в рамках которой состоялись молодежные дебаты на тему инновационных технологий в сельском хозяйстве. В них приняли участие председатель Рязанского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Наталья Федякова и аспирант Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Сергей Кожин.

После дебатов по итогам выставки инновационных разработок и стартапов организаторы наградили молодых ученых.

Сергей Кожин получил диплом от АО «Росагролизинг» за устройство для повышения тягово-эксплуатационных показателей автомобилей и сельскохозяйственных машин.


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