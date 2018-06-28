Последняя неделя июня весьма богата на премьеры самых разных жанров. Криминальные боевики, такие как «План побега — 2» с Сильвестром Сталлоне и «Убийца — 2. Против всех» соседствуют в сетке кинотеатров с новым мультфильмом от создателей «Шрека» «Распрекрасный принц» и фильмом-катастрофой «Во власти стихии» с Шейлин Вудли.
Разумеется, не стоит упускать из внимания и менее кассовые фильмы этой недели, среди которых также немало разноплановых премьер — от фильмов ужасов, до семейного фэнтези.
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